In een bomvolle Arena ging Volendam-spits Mühren ineens één-op-één met de keeper: "Balen"

Het was de uitgelezen kans voor FC Volendam op een resultaat tegen Ajax (2-0 verlies). Branco van den Boomen kopte de bal onverwachts terug, waarna Robert Mühren werd gelanceerd en één-op-één met doelman Diant Ramaj ging. De spits vindt dat hij na afloop zijn ploeg op gelijke hoogte had moeten schieten, maar liet dat na.

Het leek erop dat Mühren teveel tijd had om na te denken wat hij met de bal zou gaan doen. "Ja, maar dat mag geen excuus zijn", zegt Mühren. Nadat Mühren de kans miste kreeg Damon Mirani ook nog een goede mogelijkheid uit een kopbal. De aanvoerder zag ook zijn inzet gekeerd worden door Ramaj, waarna de kansen van FC Volendam op waren. "Robert gaat echt nog wel goals maken voor ons. Het hoort ook bij het leven van een spits", zegt trainer Matthias Kohler.

Achteruit

Het was bijna wonderlijk dat Volendam nog in de wedstrijd zat, want in de eerste helft moest FC Volendam veel in de achteruit. Het haalde dankzij een excellerende Mio Backhaus met 0-0 de rust. Dat gaf de ploeg zichtbaar vertrouwen, waarna de Volendammers na de pauze wat uit zijn schulp konden kruipen. Trainer Matthias Kohler klampt zich na afloop vooral daaraan vast.

Komend weekend staat voor FC Volendam de wedstrijd tegen NEC Nijmegen op het programma. De aftrap in De Goffert is zondag om 14.30 uur.