700.000 biljetten en 373 locaties: voorbereiding verkiezingen verloopt 'voorspoedig'

Er zijn iets minder dan 600.000 Amsterdammers die dit jaar mogen stemmen. De gemeente heeft 700.000 stembiljetten besteld en geeft ieder stembureau 1250 stembiljetten. Er blijven dan nog 80.000 biljetten over, die als dat nodig is kunnen worden gebracht naar stembureaus waar het drukker is dan verwacht. Die situatie deed zich eerder dit jaar voor.

Geen problemen

Bij de stembureaus worden om 21.00 uur drie tellers ingezet. "Ik kan u alvast melden dat alles tot nu toe voorspoedig verloopt en zich op dit moment geen problemen voordoen", schrijft burgemeester Halsema vandaag in een brief aan gemeenteraadsleden.

De gemeente heeft dit jaar 'speciale aandacht' voor dak- en thuislozen, onder meer door het verspreiden van 700 extra verkiezingskranten bij de verschillende inloophuizen. Voor jongeren is er een campagne ontwikkeld met de naam 'Stem voor je toekomst Je laat een ander toch niet bepalen?'.

Gratis bezoeken

Het Anne Frank Huis is tussen 9.00 uur en 19.00 uur in principe alleen voor stemmers geopend. Zij kunnen het Anne Frank Huis gratis bezoeken. "Als in de praktijk blijkt dat er weinig mensen komen stemmen, dan worden wel andere bezoekers toegelaten", schrijft Halsema. "Gelet op de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is er speciale aandacht voor de veiligheid van dit stembureau. "

Op de verkiezingsavond of nacht wil de gemeente tussen 23.00 – 01.00 uur de voorlopige uitslag in Amsterdam bekendmaken. Die uitslag is op basis van 70 procent van de Amsterdamse stemmen en kan dus afwijken van de daadwerkelijke uitslag. Een voorlopige uitslag op basis van 100 procent geeft de gemeente niet, omdat stembureaus soms geen wifi hebben of omdat er duidelijke (tel)fouten zijn gemaakt.