Een luisterend oor, knuffel of goed gesprek: nieuwe eetstoornispraktijk in Warmenhuizen

Ellen Westmaas uit Sint Maarten helpt in haar Praktijk Carpe Diem al jaren mensen die worstelen met een eetstoornis. De praktijk groeide uit haar jasje, dus heeft Westmaas een nieuw zelfregie- en herstelcentrum in Warmenhuizen opgezet. Ellen is zelf ervaringsdeskundige, dus weet als geen ander wat een persoon met een eetstoornis nodig kan hebben: "Hier ben je dan weer gewoon even mens."

Foto: Medewerkers, vrijwilligers en cliënten doen gezellig een spelletje in 't Warme Huys - NH Media / Kelly Blok

Na zelf haar eetstoornis te hebben overwonnen, voelt Ellen Westmaas uit Sint Maarten dat ze graag mensen wil helpen die hetzelfde meemaken. Ze stopt met haar baan in de horeca en begint op haar 26ste met een opleiding Social Work. Inmiddels runt ze al jaren een eigen praktijk aan huis genaamd Carpe Diem en heeft ze onlangs een tweede vestiging geopend in Warmenhuizen: 't Warme Huys. En die tweede vestiging met meer ruimte voor behandelingen is volgens Ellen hard nodig. De ervaringsdeskundige concludeert namelijk dat er op het gebied van eetstoornissen de afgelopen jaren veel is veranderd. "Problematiek is zeker verergerd. Toen we dit huis opstartten, hadden we vooral als doelgroep meiden van 15, 16, 17 jaar. Wat we nu zien is dat cliënten veel jonger zijn, we hebben een heleboel meiden en ook wel jongens die gewoon nog op de basisschool zitten in behandeling. En de problematiek is ook wel heftiger. Dus echt mensen die veel zieker zijn, maar ook veel automutilatie of bijkomende dingen als vapen", legt Ellen uit. Vertrouwen Ellen werkt niet alleen, ze heeft inmiddels een team van zeven mensen klaarstaan om mensen met een eetstoornis te helpen. "We hebben heel veel expertise in huis. We hebben een creatief therapeut, een traumatherapeut, systeemwerker, paardencoach en we zijn allemaal ervaringsdeskundige. Het begrip is er, maar ook de hoop van: het kan echt goedkomen. En dat wij onze cliënten zien als mens en niet als patiënt. Het aangaan van een band, vertrouwen en doen wat echt nodig is", vertelt ze.

"Ik wil heel erg kijken wie er tegenover mij zit en wat diegene echt nodig heeft" Ellen Westmaas

En dat is iets wat Ellen zelf miste toen ze van haar twaalfde tot ongeveer vijfentwintigste een eetstoornis had en daarvoor werd behandeld. "Als cliënt heb ik ervaren dat er vooral gekeken werd naar welke diagnostiek hier van toepassing is en welk behandelprotocol daarbij hoort, terwijl er naar mijn mening te weinig werd gekeken naar welke persoon er tegenover je zit", aldus Ellen. Voor Ellen destijds niet fijn, maar hierdoor heeft ze wel kunnen inzien wat cliënten volgens haar dan wél nodig hebben: "Ik wil heel erg kijken wie er tegenover mij zit en wat diegene echt nodig heeft. Dat is denk ik het grootste verschil." Dat kan stagiaire Hannah de Waard, die vroeger vier jaar lang een cliënt was van Ellen, zeker beamen. Meerdere spoedopnames hielpen haar niet om van haar eetstoornis af te komen, maar de behandeling van Ellen wel. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Hannah en Ellen - NH Media / Kelly Blok

"Eigenlijk klikte het gelijk. Ze is heel direct, maar ook heel erg lief. Ze kijkt gewoon naar wat je nodig hebt, wie je bent, wat eronder zit en waar je last van hebt. En met Ellen kan ik gewoon knuffelen. Dat heb ik met eerdere therapeuten nooit meegemaakt. Dat had ik echt nodig. Vertrouwen opbouwen en ik had het gevoel dat ik gezien werd. Ellen is echt doorslaggevend geweest voor mijn herstel. Ik denk dat als Ellen er niet was geweest ik er of niet meer was of dat ik nog steeds een eetstoornis had gehad", aldus Hannah.

"Er werd in mijn tijd niet gekeken naar wat er precies aan de hand was" Hannah de Waard

Die lieve woorden zorgen voor kippenvel bij Ellen, maar Hannah benadrukt nog maar eens graag hoe goed de behandelmethode van Ellen heeft gewerkt. Volgens Hannah legde Ellen de focus namelijk niet, zoals bij de vorige spoedopnames, op het aankomen, maar op het onderliggende probleem. "Er werd in mijn tijd niet gekeken naar wat er precies aan de hand was. Ik gebruikte het om grip te krijgen op iets. Het was een symptoom voor iets wat veel dieper lag. Ik had dingen meegemaakt en geen grip meer op mijn leven. Dus ik zocht naar iets waar ik controle over had en dat was eten." Bij Ellen leerde Hannah te praten over die onderliggende problemen. Vier jaar lang was ze in behandeling. De eerste periode was dat vrij intensief, zo'n 1 à 2 keer per week, en daarna werd dat steeds ietsje afgebouwd. Eetstoornis overwonnen En nu kan Hannah met een grote glimlach zeggen dat ze haar eetstoornis heeft overwonnen. Zo volgt ze nu, net als Ellen heeft gedaan, de opleiding Social Work en loopt ze stage op de plek waar ze vroeger op een moeilijk punt in haar leven terechtkwam. "Ja, nu zit je hier, andere mensen te helpen", zegt Ellen trots tegen Hannah. "Ik studeerde tijdens de behandeling fotografie. Maar ik had altijd het idee: als ik ooit herstel, dan zou ik wel mensen willen helpen om ook te herstellen. Het is heel waardevol om de zin van het leven weer te zien", vertelt Hannah.

"Het draait vaak om diëtisten, ziekenhuisbezoeken, therapie en hier ben je gewoon weer even mens" Ellen Westmaas