Piek storm Ciarán voorbij in Noord-Holland, code oranje opgeheven

Storm Ciarán is over zijn hoogtepunt heen. Code oranje is voor Noord-Holland inmiddels opgeheven. De storm heeft geen grote gevolgen gehad voor de provincie, melden de veiligheidsregio's. Wel wordt er nog een grote hoeveelheid regenval verwacht vanavond en vannacht.

Foto: Storm Ciarán laat Julianapark Hoorn onderlopen - NH/ Chantal Bos

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat aan NH weten dat het in het noorden van de provincie tot nu toe erg meevalt. "We hebben tot nu acht meldingen gekregen voor stormschade. Daarbij ging het vooral over omgevallen bomen en steigers die zijn omgewaaid." De woordvoerder verwacht dat het hierbij blijft. "We hebben de piek van de storm gehad, dus we verwachten geen gekke dingen meer." Tekst loopt door.

De storm lijkt te gaan liggen. Blijf wel opletten op losliggende takken die naar beneden kunnen vallen of onverwachte windvlagen. #stormciaran pic.twitter.com/hCA2ifDYIr — Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (@VrZW) November 2, 2023

Ook de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland laat weten dat we het ergste van Ciarán achter de rug hebben. Volgens een woordvoerder was de storm tussen 17.00 en 18.00 uur op zijn hevigst, zegt een woordvoerder tegen het ANP. "We zien inderdaad meldingen van schade, maar niet in die mate dat we overbelast raken. De hulpdiensten kunnen het goed aan." Dat geeft ook de veiligheidsregio Kennemerland aan. "Het is hier relatief rustig", zegt een woordvoerder. "We zijn goed voorbereid, maar het valt mee. Hier en daar zien we een omgewaaide boom of losse tak." Regen Via X geeft de veiligheidsregio tips voor de vele neerslag die het KNMI in de regio voorspelt. "Blijf zoveel mogelijk binnen, geef hulpdiensten de ruimte, loop of rij niet door ondergelopen straten", staat in het bericht. Tekst loopt door.

Storm Ciarán trekt momenteel over onze regio. Vanaf 18.00 uur verwacht het KNMI een lange periode met veel neerslag.



-Blijf zoveel mogelijk binnen

-Geef hulpdiensten de ruimte

-Loop of rij niet door ondergelopen straten



Kijk voor meer tips: https://t.co/tbzaCgOI1x — VRK (@VRKennemerland) November 2, 2023

In Amsterdam werd het aan het einde van de middag wel iets drukker, wat volgens een woordvoerder overeenkomt met het beeld van het KNMI over de hevigheid van de storm. Bij de veiligheidsregio komen meldingen binnen over onder meer schade door omgewaaide bomen, delen van gebouwen die losraken of losse dakpannen. Voor zover bekend raakte er nog niemand gewond. "Het aantal meldingen is beduidend minder dan bij de vorige storm", zegt de woordvoerder tegen het ANP.