Natte voeten niet erg: Meta de Weerd (72) trotseert ondergelopen Hoorns Julianapark

Het Hoornse Julianapark, gelegen aan het Markermeer, heeft het met de storm goed te verduren. De wandelpaden langs het water lopen deels onder, golven slaan hard tegen de kant. Ook verderop in het park, is het een moerasgebied geworden waar je tot ver over je enkels in het water staat.

"Mijn laarzen zijn toch helaas niet waterdicht", zegt Meta de Weerd lachend als NH haar tegenkomt. Vlakbij woont ze. En kon het niet laten toch naar buiten te gaan. "Ik heb niet het idee dat het zo'n vaart loopt." Ze heeft ook al de nodige foto's gemaakt van het weersspektakel.