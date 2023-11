Verdachte brandstichting Riekerhaven zit niet langer vast

De rechtbank laat weten bij de uitspraak op 27 november verder in te gaan op de reden waarom de voorlopige hechtenis van de man is opgeheven.

Mohamed S. ontkent dat hij de brandstichter is van de brand in wooncomplex Riekerhaven in Nieuw-West, vorig jaar november. De brand verwoestte een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd een ander woonblok van zestig woningen onbewoonbaar verklaard. Mohamed S. werd dezelfde ochtend nog aangehouden.

Ontdekking van de brand

S. kwam die ochtend naar eigen zeggen net thuis toen hij een rookgeur rook. "Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, zag ik dat er een grote brand was. Mijn matras stond in de brand en ik wilde de vlammen blussen, daarom ging ik naar binnen. Ik heb toen geprobeerd het matras om te draaien en de vlammen uit te trappen", verklaarde hij tegenover de rechtbank.

Maar volgens het Openbaar Ministerie was hij de brandstichter. Dat stelt ze op basis van de getuigenverklaring van de buurvrouw en verklaringen van agenten: "Hij was in de kamer met een brandend matras en daarbij heeft hij niet het alarmnummer gebeld, dat is belastend".

Overleden kat

Verschillende slachtoffers maakten tijdens de zaak gebruik van hun spreekrecht. "Op 13 november is mijn hele leven veranderd, mijn grootste angst is realiteit geworden door jou Mohamed. Dit was de plek waar ik mij thuis voelde, mijn herinneringen, mijn spulletjes. Bij de brand stortte mijn leven in, ik verloor mijn kat. Jij nam mij 'Versace' en mijn huisje af", vertelde een van de bewoners van het wooncomplex."Wat je hebt gedaan is onmenselijk, zoveel verdriet, zorgen en trauma’s door jou. Ik ben een ander persoon geworden en dat neem ik jou kwalijk", sloot ze af. De vrouw vraagt 20.000 euro schadevergoeding, waarvan de helft voor het overlijden van haar kat.