Supermarkt Laarderweg in Bussum gaat dicht: "Vooral een probleem voor ouderen"

Aankomende zaterdag sluit de Albert Heijn op de Laarderweg in Bussum de deuren. In het kleinschalige filiaal komen vooral ouderen en klanten die even snel wat dingen willen kopen. De supermarkt is geliefd in de buurt. "Geen uitgebreid assortiment, maar wel ideaal voor een snelle boodschap", geven buurtbewoners aan die de winkel gaan missen.

Foto: Albert Heijn Laarderweg sluit zijn deuren - Fabian van der Gijze

Buurtbewoners reageren dan ook wisselend op de sluiting. "Het is echt waardeloos dat de winkel dicht gaat", vertelt buurtbewoonster mevrouw Westerbrink. "Gelukkig kan ik nog goed lopen, maar voor veel oudere mensen in de buurt zal dit een aanzienlijk probleem vormen. Voor zover ik me kan herinneren, was hier eerst Simon de Wit gevestigd en later de Albert Heijn. Die zit hier al vijftig jaar. Ik moet eerlijk toegeven dat de winkel de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Het ziet er niet meer zo fris uit', vervolgd Westerbrink.

"Wat mij betreft mag hier een kinderspeelplaats komen" Buurtbewoner Thierry

Voor een deel van de omwonenden maakt het niets uit. "Voor mij is het niet het einde van de wereld. Er zitten tegenwoordig zoveel supermarkten in de buurt. Wat mij betreft mag het een kinderspeelplaats worden", vertelt buurtbewoner Thierry. Maryam maakt zich vooral zorgen over ouderen. "Voor mij was het assortiment wat beperkt, maar de sluiting is minder gunstig voor de ouderen in de buurt, omdat zij vaak minder mobiel zijn", merkt ze op. Albert Heijn is gevraagd waarom het filiaal dicht gaat. Een woordvoerder laat het volgende weten: "We kijken continu naar onze locaties, toekomstige ontwikkelingen en benodigde investeringen. In Bussum hebben we, na de sluiting van deze winkel, nog twee mooie winkels waarvan de Koekkoeklaan afgelopen zomer verbouwd en uitgebreid is. Wij verwachten dat we met deze twee winkels onze klanten in Bussum goed kunnen bedienen."