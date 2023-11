Dubbel pech voor postbodes! Stembiljetten zorgen tijdens storm Ciarán voor extra ballast

Zul je net zien: op de dag dat veel scholen vanwege storm Ciarán de deuren niet eens openen, worden de plaatselijke postbodes met extra ballast opgezadeld. Want code oranje of niet: de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen moeten vandaag gewoon bezorgd worden.

Als moderne pakezels gaan ze ook vandaag weer de weg op: de postbezorgers. Met volgepakte tassen en een regenpak aan, op weg naar duizenden brievenbussen. Ze trotseren al fietsend de windvlagen alsof ze er niet zijn en lopen monter door slagregens heen.

Een onverwachte glimlach achter een triest Hoorns beeld. De in de storm en regen lopende Mariëtte Manshanden uit Hoorn krijg je niet klein. Ze is zojuist klaar met haar wijk in de Kersenboogerd. Ze is doorweekt en haar bril beslagen. "Mijn ketting vloog eraf, dus ik moest het laatste stuk lopen", klinkt het opgewekt. "Gelukkig woon ik vlakbij."

Verlaten fietspad

Het fietspad van Zwaagdijk-West is donderdagmiddag verlaten. Middelbare scholieren zijn door de aangepaste schooltijden al veilig thuis en voor een pleziertochtje op de fiets is het geen weer. Dus valt Debby Roos extra op - in haar fel oranje jas. "Last van de storm? Het is inderdaad flink winderig, maar ik heb zijwind, dus het valt mee. Ik ga nog sneller dan anders!"

Alsof de omstandigheden vandaag nog niet zwaar genoeg zijn, is ze extra bepakt. Naast de reguliere brieven kreeg ze honderden stembiljetten mee. Het bezorgen ervan is geen punt van discussie. Ook niet voor Debby. "Het is belangrijke post, dus het moet vandaag. Dat hebben ze goed uitgekiend", zegt ze met een knipoog.

Tekst gaat verder onder de foto.