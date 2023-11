Haarlemse Molijnstraat nog in de steigers na storm Poly: nu volgt storm Ciarán

De Molijnstraat in Haarlem-Noord werd op 5 juli zo ongeveer wereldnieuws. Tijdens storm Poly waaide een rij bomen omver en die kwamen op de gevels van de woningen terecht. De schade wordt nog hersteld en nu raast Ciarán weer over de stad.

Haarlem werd destijds zwaar getroffen door Poly. Er viel een dode te betreuren en de schade aan natuur en gebouwen was groot. De beelden van de Molijnstraat in de Kleverparkbuurt gingen de wereld over: een rij bomen werd compleet ontworteld en tegen de woningen geblazen.

Steigers

Veel van de getroffen woningen staan nu nog in de steigers, terwijl er alweer een flinke herfststorm raast. De bewoners houden hun hart ongetwijfeld vast.