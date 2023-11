ANWB verwacht zeer zware avondspits door storm Ciarán

'Door het onstuimige weer met zeer zware windstoten wordt het een zeer drukke avondspits', dat meldt de ANWB in een bericht op hun website. Tot 19.00 uur is de storm op zijn hoogtepunt en er worden windstoten van 110 kilometer per uur gemeten.

Op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort is de spitsstrook al afgesloten tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg vanwege zeer zware windstoten. De actuele verkeerssituatie vind je hier.