Huizer vrijwilligers helpen dorpsgenoten warm te winter door

Het herfstige weer zorgt voor koudere temperaturen. Terwijl het nog een relatief warme herfst is zitten velen toch al te bibberen op de bank, bang voor hoge rekeningen. Vrijwilligers van HuizenDuurzaam hebben om die reden een ‘Warm de winter door’ workshop georganiseerd in Haven 5 en geven hier tips om warm te blijven én kosten te besparen.

Foto: Workshop 'Warm de winter door' in Haven 5 Huizen - Amanda Algra

Door de torenhoge gasprijzen loont het meer dan ooit om de verwarming lager te zetten, maar rillend op de bank zitten is ook zeker niet de bedoeling. Zeker voor jonge kinderen en ouderen is dit vaak geen optie, zij zijn minder goed bestand tegen de koude temperaturen. Oude gewoontes "Er zijn veel manieren om snel winst te behalen in het veranderen van gewoontes", dit is de grote boodschap tijdens de workshop. Permanente gewoontes, zoals korter douchen, of kleinere maatregelen, zoals het kopen van een waterbesparende douchekop, schelen op jaarbasis een hele hoop centen. "Er is geen magic bullet die voor iedereen werkt, dit wisselt enorm", vertelt Antal van Kolck, voorzitter van de lokale energiecoöperatie HuizenDuurzaam. "Je kan elke maand een stapje zetten, zo heb je over de jaren een groot verschil. Dat is mijn grootste tip." Zelf werkt ze fulltime en heeft ze thuis twee kleine kinderen. "Bij mij thuis draaien de wasmachine en droger erg vaak, anders kom ik niet uit. Dus doe ook wat kan, het is bedoeld om over na te denken."

"Onze kerstverlichting verbruikte meer stroom dan elk ander apparaat." Gert-Jan van Dommelen, Klimaatburgemeester Huizen

Huizenhoge kosten De overheid heeft in 2023 verschillende maatregelen genomen om de gestegen energiekosten te compenseren, maar deze zijn bijna ten einde. Tot en met 31 december 2023 is er een prijsplafond voor energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Op het moment dat de maximumprijzen eindigen, zitten we echter midden in de winter en gebruiken huishoudens meer elektriciteit en gas. Ook werd er tijdens Prinsjesdag dit jaar aangekondigd dat energiebelasting op gas omhoog gaat. Ondanks dat de belasting op stroom juist iets daalt, zullen volgens Vereniging Eigen Huis de energielasten van een gemiddeld huishouden hierdoor alsnóg stijgen. Dit gaat in de portemonnee van veel huishoudens te voelen zijn. Budget Bij het besparen op energie, zien veel mensen isoleren als de meest voor de hand liggende optie. Door materiaalschaarste, Covid en de prijsstijgingen van grondstoffen is dit echter nog duurder geworden. Voor gezinnen met een huurwoning of een kleinere portemonee is dit niet altijd een optie.

Foto: 24 tips van Huizenduurzaam om energie te besparen. - Amanda Algra