Kortere rijen, minder privacy: Schiphol start proef rond afschaffing paspoortcontrole

Op Schiphol start deze week een proef die een einde moet maken aan de ellenlange rijen bij de paspoortcontrole. In ruil daarvoor moeten reizigers via een speciaal ontworpen app privacygevoelige gegevens delen, waaronder hun gezichtsscan, handtekening en BSN-nummer. Zijn reizigers hiertoe bereid? NH vroeg het passagiers op de luchthaven.

Foto: Paspoortcontrole Marechaussee - Koninklijke Marechaussee

Op dit moment is het nog zo dat reizigers die reizen naar een land buiten het Schengengebied in de wachtrij moeten om één voor één door de douane gecontroleerd te worden. Maar vanaf volgende week kunnen reizigers thuis op de bank al aan hun paspoortcontrole beginnen. Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders met een KLM-vlucht van Canada naar Nederland is gevraagd om via een speciaal ontwikkelde app hun paspoort, foto en instapkaart op hun telefoon te zetten. "Doordat deze gegevens al ingevoerd zijn, kunnen ze van tevoren worden gecontroleerd", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan NH. Gezicht scannen De Marechaussee weet hierdoor welke reizigers een grondige controle moeten doorlopen. Wie geen extra controle nodig heeft, kan zijn gezicht en mobiel scannen bij een speciale poort op Schiphol en sneller door de grenscontrole gaan. Ellenlange wachtrijen worden hiermee voorkomen. Tekst gaat verder onder foto van de lange wachtrijen die er soms op Schiphol zijn.

Foto: Opnieuw druk op Schiphol - Ronny Naftaniel

In 2025 gaat de vrijwilligheid er waarschijnlijk af en moeten reizigers met een digitale identiteit reizen, net zoals nu al gebeurt in Amerika en het Midden-Oosten. Reizigers uit 63 landen zullen via een Europees systeem worden gecontroleerd door hun vinger of gezicht te laten scannen.

"Het is gewoon sneller" Kobe Benditz, reiziger

"Ik zie geen nadeel", vertelt Kobe Benditz (23). "Het is gewoon sneller." Hij zit samen met Aymie Martina (19) op Schiphol Plaza. Ze komen net terug uit New-York en hebben tijdens de paspoortcontrole zo'n tweeënhalf uur moeten wachten. Volgens critici zitten er wel degelijk nadelen aan het systeem. Al deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een centrale database. Gevaarlijk, waarschuwen zij. Volgens hen kan deze data in verkeerde handen terechtkomen. Criminelen kunnen deze bijvoorbeeld gebruiken voor identiteitsfraude. Door een eerder datalek werden gegevens van passagiers van KLM bijvoorbeeld openbaar. Angst Jelle (22) vindt dit best wel eng. Toch vindt hij het 'prima' om zijn gegevens te delen. "Ik ben nu ook al bang dat mensen mijn identiteit gebruiken, zeker met de opkomst van deepfake. Maar ja, weet je: mensen weten toch wel waar je bent. Je voorkomt het toch niet." Daarnaast heerst de angst dat gezichtsherkenning niet goed genoeg werkt en reizigers onterecht uit de rij worden gehaald, omdat ze als terrorist of crimineel worden aangezien. "Bij de poortjes maken ze nu ook al zo'n gezichtsscan", reageert Eric Poogaard (49). "En ook mijn vingerafdruk hebben ze al."

"Als het door de overheid is gemaakt, zie ik geen probleem" Aymie Martina, reiziger

De reizigers willen de lange rij vermijden, ook als ze hiervoor hun gegevens moeten delen. Wel zetten ze hier stuk voor stuk een kanttekening bij: "Je moet wel weten wat erachter zit. Als Facebook erachter zit, is het toch anders dan wanneer de overheid erachter zit", zegt Arjan Groenevelt (59). "Als het door de overheid is gemaakt, zie ik geen probleem", vindt ook Aymie. "Burgers of passagiers moeten erop kunnen vertrouwen dat dit heel zorgvuldig gebeurt en dat hun privacy goed is geborgd", vertelt de woordvoerder van Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit. "Het verwerken van vingerafdrukken of gezichtsherkenning mag alleen onder strikte voorwaarden. Daarom heeft dit type gegevensverwerking, zoals in de pilot, onze bijzondere aandacht."