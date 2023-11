Plannen voor leeg café Midwoud al lange tijd in ijskast: "Wachten op oordeel bestuursrechter"

Het voormalige café Halfweg in Midwoud is al jaren leeg en staat er verloren bij. De uitbaters stopten er een aantal jaar geleden mee en sindsdien is het pand verlaten en staan er hekken omheen. Wat erin moet komen? Er liggen plannen om appartementen in het pand te maken, maar dat lijkt een slepende kwestie. "Het is hartstikke jammer. Maar ik hoop op eind goed, al goed."

Uitbaters Riet Bakker en Jan Hoogland besloten een paar jaar geleden te stoppen met hun café Halfweg in Midwoud. Sindsdien staat het pand aan de Buurt 20 leeg. De eigenaar van het horecapand, Lex Hoogeveen van AGM Vastgoed, heeft wel plannen met het pand. "Het pand zelf blijft behouden zoals het is en is compleet gestript. Binnen moeten er zes appartementen komen, naast de bestaande bovenwoning", licht Hoogeveen toe. "Er ligt een compleet plan, en we kunnen direct starten als we groen licht hebben."

Zorgen over parkeerproblemen

Maar daarover is nog een hoop onzekerheid. Toen het café ophield te bestaan werden de plannen voor de nieuwe bestemming toegelicht. "Naast een horecavergunning heeft het pand ook vergunning voor pensions. Dat kunnen we er zo in laten maken", ligt Hoogeveen toe. "Maar vanwege woningnood zie ik het liefst appartementen gemaakt worden, die ideaal zijn voor starters."

"Ik heb geen rancune richting buurtbewoners en wil iedereen in de ogen blijven aankijken" Lex Hoogeveen, eigenaar van AGM Vastgoed

Buurtbewoners werden uitgenodigd in het oude restaurant, en kregen een keuze voorgeschoteld. "We hebben ongeveer 60 mensen uit de buurt over de vloer gehad. Bijna unaniem waren ze het er over eens dat ze liever appartementen zouden zien dan een pension met wisselende gasten. Één persoon onthield zich van stemming", zegt de eigenaar van het pand.

Na het afgeven van de eerste vergunning in 2020 kwam er echter bezwaar vanuit de buurt. Er zouden vooral zorgen zijn over het aantal parkeerplaatsen dat gebruikt wordt bij permanente bewoning. Terwijl het aantal plekken dat gebruikt mag worden de helft lager is dan het café mocht gebruiken.

Beslissing vier keer uitgesteld

Het college van Medemblik oordeelde dat de vergunning terecht is afgegeven, maar toch is er opnieuw bezwaar gemaakt. Inmiddels moet een bestuursrechter zich buigen over de zaak en oordelen of alles in goede banen is verlopen.

"Vorig jaar in februari zou de eerste zitting belegd worden. Alleen werd deze uitgesteld", licht Hoogeveen toe. "Daarna is de zaak nog drie keer uitgesteld. Niet omdat het een ingewikkelde zaak is, maar vanwege prioriteit bij andere zaken. Bij het laatste uitstel, in april van dit jaar, hoorden we twee weken van tevoren dat de zitting niet doorging. Dat is best frustrerend geweest."

Foto: Geen duidelijkheid over bestemming oude café Halfweg: "Wachten op bestuursrechter" - NH Nieuws / Michiel Baas

Wanneer de vergunning door de bestuursrechter behandeld wordt, durft Hoogeveen niet te zeggen. "Ik heb geen idee hoe vol die agenda is. Met de aannemer is nu besloten dat we weer contact hebben als we echt groen licht hebben over de vergunning. We waren al twee keer bijna gestart, dus die is er ook doodziek van."

Hoogeveen vertelt dat hij 'best wat' ervaring heeft met juridische zaken, en zegt het schrijnend te vinden dat er nog geen beslissing gemaakt is. "Zeker vanwege de woningnood en de starters die wij kunnen helpen. Het heeft alleen geen zin om gefrustreerd rond te lopen, want daar wordt niemand vrolijk van. Ik voel een soort van gelatenheid."

De eigenaar van het vastgoedbedrijf en pand aan de Buurt 20 in Midwoud zegt ook geen rancune te hebben richting de buurtbewoners, of bezwaarmakers. "Dit is nou eenmaal de gang van zaken. Ik wil iedereen in de ogen blijven aankijken. Het is hartstikke jammer dat het zo lang moet duren. Maar ik hoop op eind goed, al goed."