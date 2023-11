Weekendtips: kunstenaar Anouk hakt eerst de boel kapot en maakt er dan kunst van

Dit weekend staat Haarlem weer in het teken van kunst tijdens Kunstlijn Haarlem. Een van de vele kunstenaars is Anouk Rosenhart. Zij maakt prachtige mozaïeken van kleine steentjes. Meer kunst is er te zien en te koop op de Affordable Art fair in Amsterdam Noord en in de Amsterdamse Melkweg staat indie popidool Lloyd Cole.

Tip 1: Mooie mozaïeken van Anouk Rosenhart bij Kunstlijn Haarlem

Dit weekend en volgend weekend kun je in Haarlem op allerlei plekken terecht voor kunst tijdens Kunstlijn Haarlem. Tientallen kunstenaars exposeren niet alleen in musea en galleries maar ook in restaurants, cafe's en het stadhuis. Anouk Rosenhart is een van die kunstenaars. Zij maakt mozaïek kunst. Je kent vast wel de prachtige mozaïeken van badende dames of strijders te paard in opgegraven Romeinse villa's of de mozaïeken van heiligen in kerken. Anouk volgde een klassieke mozaïek opleiding in Italië waar ze alle technieken leerde. Terug in Nederland specialiseerde ze zich in abstracte kunstwerken. Met zelf gehakte steentjes maakt ze de prachtigste patronen. Inspiratie haalt ze uit de wereld om zich heen. Ze ziet patronen in bomen, brieven of begraafplaatsen en maakt daar dan mozaïeken van.

Kunstlijn Haarlem 2023 is te bezoeken in de weekenden van 4 en 5 en 11 en 12 november op diverse locaties in Haarlem.