Komende zomer tientallen maatschappijen minder op Schiphol, KLM teleurgesteld

"In totaal zijn er in die periode 9100 slots minder. Voor Air France-KLM, dat bijna tweederde van die slots heeft, betekent dat dat ze 5700 keer minder mogen opstijgen en of landen," legt Thomassen uit.

KLM is niet blij met de krimp: "We zijn teleurgesteld over het aantal toegekende slots. Deze krimp komt voor ons neer op ongeveer zeventien vluchten per dag minder." De maatschappij is verzeild in een slepende rechtszaak over de door de regering geplande krimp van Schiphol.

Vanaf april volgend jaar moet de luchthaven terug naar 460.000 vluchten per jaar, in november moeten er daarna nog eens bijna achtduizend vanaf. Via de rechter proberen KLM en andere maatschappijen dat te voorkomen.

Rechtszaak

De manier waarop die krimp geregeld wordt, zou niet wetmatig zijn. Zowel bij de gewone rechtszaak als in hoger beroep kreeg de Staat echter al gelijk. De zogeheten 'cassatiezaak' die nu nog loopt, is de laatste kans om de krimp tegen te houden.

Voor maar liefst 24 luchtvaartmaatschappijen betekent de krimp dat zij vanaf de zomer helemaal niet meer op Schiphol kunnen vliegen. Thomassen: "Vliegtuigen die geen 'historisch recht' (zie kader) hebben op de slots die ze nu hebben, krijgen dat slot in die volgende periode helemaal niet. Dat proces zelf gaat overigens netjes volgens de regels."