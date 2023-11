Liveblog: storm Ciarán raast over regio Alkmaar, nog veel regen verwacht

Met harde windstoten en veel regen raast storm Ciarán over de regio, maar de piek is voorbij en code oranje is opgeheven. Wel wordt er door het KNMI nog veel regen verwacht. Terwijl middelbare scholen vandaag dichtgingen en Heiloo uit voorzorg een laan afsloot, stond bikkel Sam gewoon met zijn groentekraam op de markt in Egmond aan Zee. "Beetje improviseren."