OM gaat in hoger beroep tegen uitspraak vergisontvoering Cruquius

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen alle tien uitspraken in de zaak rond de vergisontvoering in Cruquius. De rechtbank ging twee weken geleden niet mee in de geëiste straffen. Het OM hoopt dat de verdachten bij het overdoen van de zaak alsnog hogere straffen krijgen.

Na een onderzoek van twee jaar, door het OM 'Denali' genoemd, werden eind oktober tien verdachten berecht voor hun rol in de ontvoering van een 56-jarige Hoofddorper, in augustus 2021. De rechtbank ging niet mee in de eisen van het OM, dat de verdachten tussen de 5,5 en 7 jaar achter de tralies wilde hebben.

De rechtbank stelde dat er bij de ontvoering in Cruquius minder geweld werd gebruikt dan bij vergelijkbare zaken, en dat lagere celstraffen daarom terecht zijn. Richard Korver, de advocaat van de onterecht ontvoerde man, reageerde daar toen al ontstemd op: "Ik ben erg ontevreden dat de rechtbank hele lage straffen geeft. Dan zeggen ze: 'het geweld in andere zaken is erger', maar zegt dan weer wel dat er sprake is geweest van ongelofelijk leed. Dat strookt niet met elkaar."

Lagere straffen

Zes van de verdachten kregen drie jaar celstraf, twee van hen een jaar, en twee mannen werden zelfs vrijgesproken. Door in hoger beroep te gaan moet de rechtszaak opnieuw worden behandeld door het gerechtshof. Op die manier hoopt het OM alsnog de hogere celstraffen af te dwingen.

Overigens gaat niet alleen het OM in beroep. Ook een van de verdachten, Ferhat Y., gaat tegen zijn straf in beroep. Hij kreeg drie jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Het OM heeft uiteenlopende redenen om de zaken opnieuw te behandelen: "Bij de een omdat we ons niet kunnen vinden in de opgelegde straf, bij enkele anderen omdat we ons niet kunnen vinden in de vrijspraak." Ook in het oordeel dat twee van de verdachten hooguit medeplichtig waren, kan het OM zich niet vinden.

Eerde maakte NH deze tijdlijn over de ontvoering, de nasleep en het onderzoek 'Denali':