Man met vuurwapen opgepakt in Amstelveen na bedreiging in Stadshart

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover NH. "Verschillende getuigen hadden in het Stadshart een man met een vuurwapen gezien", vertelt hij. De man zou ook met het vuurwapen hebben gedreigd, maar op wie of waarop hij heeft gericht, wil de politie niet kwijt. "Daar kunnen we omwille van het onderzoek niets over zeggen."

Direct na de meldingen werd een Burgernetmelding verstuurd waarin werd gewaarschuwd voor een gewapende man in het Stadshart. Omdat hij mogelijk vuurwapengevaarlijk was, werd het publiek afgeraden hem zelf te benaderen. De politie adviseerde in plaats daarvan alarm te slaan.

