Na bedreigingen ijssalon start met spoed dagopvang voor daklozen in Den Helder

Met spoed wordt er een extra dagopvang voor daklozen opgetuigd in Den Helder. De opvang biedt plaats aan 25 mensen en gaat dinsdag al open. Nadat ijssaloneigenaar Raymond Barriel een maand geleden noodgedwongen de deuren sloot vanwege overlast van daklozen en verslaafden, is de tijdelijke daklozenopvang versneld opgezet.

Het gaat om een tijdelijke locatie van de opvang, totdat een permanente locatie bekend is.

De extra dagopvang komt in het pand waar voorheen Windkracht 13 zat. De opvang gaat open op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur en op zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Daarnaast hoopt de gemeente de openingstijden te kunnen uitbreiden.

'In eerste instantie organiseren we de dagopvang met DNO Doen in samenwerking met het Leger des Heils, zij zorgen voor de begeleiding van de dak-en thuislozen in de dagopvang', zo laat de gemeente weten. 'Zij hebben de kennis en ervaring in huis om daar invulling aan te geven. In de loop van de tijd willen we het aantal organisaties vergroten en aanhaken om ervoor te zorgen dat de keten rond de maatschappelijke opvang wordt versterkt.'

IJssalon dicht na overlast

De directe aanleiding voor het versneld opzetten van de dagopvang is de toegenomen overlast in het centrum van Den Helder. Dat deed ijssaloneigenaar Raymond Barriel eind september besluiten zijn zaak te sluiten, nadat hij in april al had aangegeven de overlast voor zijn deur beu te zijn.

De gemeente Den Helder benadrukt dat de extra dagopvang slechts een deel van de oplossing is. 'Een groep die momenteel mede verantwoordelijk is voor de ervaren overlast wil niet meewerken aan een oplossing. Zij hebben vaak zelf huisvesting en komen niet in aanmerking voor dagopvang. Uit onderzoek blijkt dat ze dat zelf ook niet willen. Voor deze groep wordt een andere aanpak gezocht.' In welke richting daarvoor wordt gekeken, is niet bekend.