Help 'struikbroeders' in onze provincie: leg een heg of haag aan

Stadsvogels hebben het zwaar in Noord-Holland. Daarom roept de Vogelbescherming Nederland op om een heg of haag te planten voor de zogenoemde 'struikbroeders'. "De herfst is hét perfecte seizoen. Vaak vriest het nog niet en er valt genoeg regen. Zo kan de plant goed wortelen en volop bloeien in het voorjaar."

Dit jaar bleek uit de Stadsvogelbalans dat er steeds minder vogels zijn die gebruik maken van de struiken in tuinen en parken. Vogelbescherming Nederland laat aan NH weten dat het met de stadsvogel in Noord-Holland hetzelfde is gesteld als de landelijke trend: de struikbroeder, zoals de staartmees, heeft het zwaar.

Struikbroeders zijn vogels die hun nesten in de struiken maken of op de grond onder een struik. Ze zoeken voedsel in het groen in de omgeving. Volgens de Vogelbescherming hebben deze vogels het zwaar omdat de 'rommelhoekjes' vervangen worden door tegels, grasveldjes of tegels. En in de plaats van struiken en hagen zijn er schuttingen gekomen.

De Vogelbescherming roept op om nu een heg of haag in je (voor)tuin aan te leggen voor deze vogels. "De herfst is het perfecte seizoen. Vaak vriest het nog niet en er valt genoeg regen. Zo kan de plant goed wortelen en volop bloeien in het voorjaar."

Heg is essentieel

Heggen zijn essentieel voor stadsvogels, benadrukt de Vogelbescherming. Ze geven namelijk niet alleen beschutting tegen het weer en de wind, maar dienen ook als voedselbron en leefgebied voor vogels en veel andere diertjes: "In, op en onder een heg kunnen wel honderden soorten wilde dieren leven. Zoals insecten en andere ongewervelde dieren, kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen én vogels."