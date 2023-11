Blijf weg uit Amsterdamse Bos, waarschuwt gemeente: "Veiligheid niet te garanderen"

Vanwege storm Ciarán raadt de gemeente Amsterdam met klem af om vandaag het Amsterdamse Bos te bezoeken. Omdat veel bomen nog vol in blad staan, vangen ze veel wind. "We kunnen de veiligheid niet garanderen."

De medewerkers van het Amsterdamse Bos hebben de beelden van storm Poly afgelopen juli nog goed op hun netvlies: omvallende bomen en afgebroken takken vlogen in het bos om de oren. "Daar is nu nog geen sprake van", vertelt een woordvoerder aan NH.

Cairán raast vanaf het begin van de middag over de provincie. "Omdat code oranje is afgegeven, komen wij voor de zekerheid met dit advies", vertelt ze. "Als er straks toch takken breken of bomen omvallen, kunnen mensen gewond raken."