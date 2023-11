Ondanks storm gaat de markt in Egmond aan Zee wél door: "Het zijn gewoon bikkels"

Voor NH Radio ging verslaggever Samanta de Groot vanochtend op pad om te kijken of de markt, ondanks de storm, nog door zou gaan. "Het zijn gewoon bikkels, want ze staan er bijna allemaal", laat onze verslaggever weten.

Geen stress

Groenteboer Sam Davidson blijft rustig onder de omstandigheden. "Het zal wel meevallen, dat denk ik eigenlijk altijd." De groenteboer volgt geen televisie of weerberichten. Hij kijkt naar eigen zeggen 'gewoon even naar buiten hoe erg het is', maar vaak gaat hij wel. "Meestal lukt het wel, maar het is altijd een beetje improviseren."

"Wij hebben wel vaker code oranje gehad en dan viel het reuze mee, dus we kijken goed om ons heen naar hoe de klanten reageren en vanuit daar kijken we wat we doen", aldus de groenteboer.

Tekst gaat door onder de foto.