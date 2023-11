Restant AZ - NEC wordt op 6 december uitgespeeld

Het restant van het zondag gestaakte eredivisieduel tussen AZ en NEC wordt op zes december om 19.00 uur in Alkmaar uitgespeeld. Publiek is toegestaan bij het duel.

De wedstrijd werd gestaakt nadat NEC-aanvaller Bas Dost zonder dat er een bal in de buurt was in elkaar was gezakt en buiten bewustzijn op het veld bleef liggen. Dost werd door de medische staf van beide teams behandeld waarbij spelers van zowel AZ als NEC een kring vormden om hem af te schermen.

De aanvaller was weer bij kennis toen hij per brancard het veld verliet en naar het ziekenhuis werd gebracht. Eerder in de week meldde Dost, in afwachting van onderzoeksresultaten, dat het "naar omstandigheden" goed met hem gaat.

Tekst loopt door onder Tweet.