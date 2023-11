Sluizen Hoorn en Enkhuizen allemaal dicht vanwege storm Ciarán

De Grote Sluis bij Hoorn, om de binnenhaven in te kunnen, is vanmorgen gesloten. Ook de Sassluis bij Enkhuizen is dicht. Storm Ciarán raast over de regio en zorgt zeker voor vanmiddag voor hoog water op het Markermeer bij Hoorn, maar juist voor laag water op het IJsselmeer bij Enkhuizen.

Ciarán is een zuiderstorm, waardoor de wind van zuid naar noord loopt. Iets wat niet heel vaak voorkomt in Nederland. Aan de Noordzeekust zorgt dit niet voor problemen, maar dat is anders voor de kust bij het Markermeer. "Door de harde wind wordt het water van het Markermeer opgestuwd naar de kust bij Hoorn, daar zal het waterpeil dan ook hoger zijn", aldus Marko Cortel van het waterschap.

Uit voorzorg

Daarom is vanmorgen besloten de Grote Sluis dicht te doen. Gisteren was de Kleine Sluis in Hoorn al gesloten en die van de Broekerhaven in Bovenkarspel. "We doen het uit voorzorg. Misschien is het niet nodig, maar je moet niet met die sluizen gaan lopen rommelen, terwijl het al hard waait", zegt Cortel. In Hoorn, maar ook aan de Broekerhaven zijn de kades wat lager en liggen er huizen omheen.

Bij Enkhuizen gaat de Sassluis juist dicht vanwege het lage water in het IJsselmeer, net aan de andere kant van de Houtribdijk. "Daar wordt verlaagde waterstand verwacht. Doordat het water daar wordt weggeblazen, kan er een kuil ontstaan. We willen het waterpeil in de grachten van de stad stabiel houden, zodat woonboten er geen last van krijgen met hun aansluitingen."

Bij harde wind worden er vaak ook maatregelen getroffen voor verkeer op de Houtribdijk, tot nu toe is dat nog niet nodig.