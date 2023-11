'Nieuw' Beatles-nummer uitgebracht: "Het is een beetje een zeiknummer"

Groot nieuws voor de nog altijd enorme schare fans: vanmiddag wordt een 'nieuw' nummer van The Beatles uitgebracht. Het nummer - getiteld Now and Then - van de in 1980 overleden John Lennon werd door Paul McCartney opgepoetst met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). NH Radio luisterde vanmorgen naar een fragment, samen met Azing Moltmaker van Het Beatles Museum in Alkmaar.

Foto: Beatlesmuseum - NH Nieuws

"Ik vind het nog een beetje een zeiknummer", aldus een weinig enthousiaste Moltmaker. "Er moet nog wel wat aan gesleuteld worden." De zelfbenoemde superfan kreeg zijn eerste Beatles-single precies vijftig jaar geleden in handen en is sindsdien verknocht aan de Britse muziekiconen. Toch blijft hij kritisch, hoewel hij uitkijkt naar het complete nummer. "Ik ben net zo nieuwsgierig als ieder ander. Dat houden ze zó geheim." Nooit verwacht Now and Then werd geschreven door John Lennon, hij nam het op in zijn appartement in New York in 1978. In 2009 verscheen een illegale versie van het nummer en dankzij kunstmatige intelligentie heeft mede-Beatle McCartney er nu een 'nieuw' nummer van gemaakt, meldt de BBC. Lennons weduwe Yoko Ono gaf een cassettebandje met het nummer erop in de jaren 90 aan de groep. Het was een van de liedjes op de cassette, dat gelabeld was met de tekst 'For Paul'. Volgens Moltmaker had niemand verwacht dat het nummer ooit nog uit zou komen. Het is extra bijzonder, omdat het gitaarspel van de in 2001 overleden Beatle George Harrison ook in het nummer voorkomt.

"Ik heb er nog geen seconde van gehoord, dat houden ze zó geheim" Azing Moltmaker

De nummers Free As A Bird en Real Love stonden ook op deze cassette, deze liedjes werden uitgebracht in 1995 en 1996, Volgens de BBC gebeurde dit niet eerder met Now and Then omdat, net als Moltmaker, Harrison niet bepaald weg was van het lied. "George vond het niet leuk", zou McCartney in een interview met het tijdschrift Q magazine hebben verteld. "En aangezien The Beatles democratisch waren hebben we er niets mee gedaan." Promotie nodig "Er waren geruchten dat ze eraan werkten", vertelt Moltmaker over Now and Then. "Maar we dachten: 'Ja, dat zal wel'. Je hoort wel meer van die verhalen. Er komen volgende week twee dubbelelpees uit en die hebben een heleboel promotie nodig", legt de fan de commotie rond dit vernieuwde liedje uit. Zeiknummer of niet, het blijven toch Moltmakers grote idolen. "Het is een marketingstunt waar we wel heel blij mee zijn."