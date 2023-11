Meerdere scholen in de provincie dicht vanwege opkomende storm

Op verschillende Alkmaarse scholen blijven vandaag de deuren de hele dag gesloten. Ook in Hoorn blijven er meerdere scholen dicht. Belangrijk punt voor de Hoornse scholen: een dicht gebouw betekent niet dat er vandaag geen school is. De scholengemeenschap Tador College laat weten dat hun leerlingen en werknemers vandaag thuiswerken.

Omdat de storm naar verwachting in de middag plaatsvindt, hebben sommige scholen besloten om hun leerlingen pas na de lunch naar huis te sturen. Dit gebeurt bij de Alkmaarse scholen OSG Willem Blaeu en CSG Jan Arentsz. "Wel bijzonder, pas op het hoogtepunt van de storm leerlingen naar huis sturen. Slimme keus", reageert een ouder kritisch op het bericht van Jan Arentsz.

Constant overleg

Ondanks het weer blijven de meeste scholen tot nu toe wel open. "We houden het weer in de gaten en staan ook in contact met andere schoolbesturen. De meeste zijn wel open, sommige wijken af", vertelt Kees van Bergeijk van het Martinus College tegen NH.

Bibi Smit, woordvoerder bij Atlas College, vult aan: "We overleggen constant. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat het openbaar vervoer stil komt te liggen en dan hebben veel leerlingen een probleem om thuis te komen. Dat willen we voorkomen."

Ook in Enkhuizen hebben de leerlingen nog les. "De directie is er nu over aan het vergaderen. Maar houd vooral onze website in de gaten", vertelt de receptioniste van het RSG College.