De Peiling: bij code oranje ga ik de deur niet uit

Storm Ciarán raast over ons land en het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor onze provincie. Aan de westkust worden windstoten tot 110 kilometer per uur verwacht en de ANWB adviseert om thuis te werken. Ook wordt gewaarschuwd voor schade die kan ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Blijf jij tijdens code oranje veilig thuis of ga je toch op pad?

Code oranje geldt in onze provincie volgens de veiligheidsregio vanaf 14.00 uur. De storm begon vanmorgen al met windkracht zeven à acht in de IJmond. In de middag trekt de wind aan en worden aan de westkust pieken tot 110 kilometer per uur verwacht. Voor de zekerheid zijn de pieren al gesloten en sjorren strandtenthouders de boel extra goed vast.

Minder vluchten en drukke avondspits

Ook op luchthaven Schiphol zijn er maatregelen genomen. KLM heeft al bekendgemaakt dat er vandaag honderden vluchten worden geschrapt en ook de luchthaven zelf waarschuwt voor vertragingen en annuleringen.

Niet alleen in de lucht, maar ook op de weg kan de vertraging flink oplopen. De ANWB adviseerde gisteren al om thuis te werken. De combinatie van zware windstoten en het ingaan van de wintertijd kan zorgen voor een extra drukke avondspits.

Blijf jij tijdens code oranje thuis of ga je toch de deur uit? Richting je werk of misschien wel naar de supermarkt, of blijf je de hele dag thuis?