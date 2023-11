Allerzielentocht in Monnickendam afgelast, scholen dicht en veel takken op de N247

Herfststorm Ciarán raast vandaag over ons land. Het KNMI heeft vanaf vanmiddag code oranje afgegeven voor onze provincie, maar de storm zorgt nu al voor overlast en er worden verschillende maatregelen getroffen in de regio Zaanstreek-Waterland. In Krommenie is het Trias College gesloten en ook andere scholen in de regio gaan vanaf het begin van de middag dicht.

Bij het Paard van Marken, de vuurtoren op het voormalige eiland, is het nog rustig. "Het valt nu nog mee. Er staat een zuidoostenwind windkracht 6", laat de bewoonster van de vuurtoren weten.

Vanwege de slechte verwachtingen voor het weer is besloten de Allerzielentocht/ dodendans vanavond in Monnickendam af te gelasten. Dit laat de organisatie weten. Ook de lichtjesavond op de Koger begraafplaats in Koog aan de Zaan gaat niet door vanavond. Het wensconcert in de kerk gaat wel door.

Volle bomen

Volendammers die dagelijks over de N247 rijden vrezen voor takken op de weg. "Ik heb gemeente al gebeld over takken van bomen richting Oosthuizen. Ik ga via snelweg terug straks vanaf Hoorn", laat een weggebruiker weten aan NH.x

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland plaatste op X (voorheen Twitter) ook een aantal tips om schade door Ciarán te voorkomen: zorg dat ramen en deuren dicht zijn, haal tuinmeubels of andere objecten naar binnen of zet ze goed vast en parkeer je auto niet bij een schutting of boom.