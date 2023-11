Veel regen, herfststorm Ciarán raast tot vanavond over de provincie

De regen blijft vallen, maar dat is natuurlijk niet waar het vandaag om draait. Tot vanavond zet storm Ciarán z'n tanden in de provincie met windstoten tot wel 110 kilometer per uur.

Depressie Ciarán lag vanmorgen vroeg in het zuidwesten van Engeland en wordt vanavond boven de Noordzee verwacht. Daar gaat zoals voorspeld veel wind vanaf komen, weet NH-weerman Jan Visser. De wind langs het Engels Kanaal noemt Visser 'beestachtig', die taferelen hoeven we gelukkig niet in Noord-Holland te verwachten.

Mogelijk onweer

In onze provincie hebben we in de ochtend af en toe regen. Er valt niet veel, maar het gaat de komende uren wel nog even door. "Later is er kans op een bui met mogelijk onweer", aldus Visser. Af en toe kan het zelfs opklaren, maar 'dat zal niet veel zijn'. Het wordt maximaal 13 graden.

De wind waait uit het zuidoosten en draait later naar zuid. Aan het einde van de ochtend is deze boven land krachtig met windkracht zes, aan de kust stormachtig met windkracht zeven, acht. Boven het Markermeer en IJsselmeer raast een stormachtige wind met windkracht acht tot negen uit het zuiden.

's Avonds rustiger

Vlak aan zee groeit de wind vanmiddag uit tot een zuiderstorm, met windkracht negen. De wind trekt dan verder voort. Er is kans op windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Aan de kust en boven het IJssel- en Markermeer wordt het nog onstuimiger met windstoten die kunnen oplopen tot 110 kilometer per uur.

Alsof dat niet genoeg is, doet de regen vanaf vanmiddag ook een duit in het zakje. Het blijft daarna ook regenen: zowel vanavond als vannacht en morgen overdag. Het goede nieuws: de wind neemt in de loop van de avond af, dan vertrekt Ciarán naar de Noordzee.

Veel regen in het verschiet

Visser: "Aan het begin van de avond gaat het flink tekeer, maar daarna neemt het geleidelijk af." De wind blijft zuidelijk van richting en vannacht draait-ie meer naar zuid, zuidwest. "Maar dan zijn de hoogste windkrachten wel voorbij."

Morgen gaat het veel en langdurig regenen. Het wordt met 10 graden een stukje kouder, de wind is matig tot vrij krachtig en zuid tot zuidwest. Op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard. In de vroege ochtend kan het nog stormachtig waaien met windstoten tot 80 kilometer per uur.

Onstuimig weekend

November blijft voorlopig echt herfstachtig, want het onstuimige weer houdt ook in het weekend nog aan. Dat betekent: veel regen en af en toe vrij veel wind. De thermometer blijft hangen rond de 11, 12 graden. Pas aan het eind van volgende week wordt het droger.