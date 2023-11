Dress to impress: Emma Koning kiest jurk voor finale Regio Songfestival

Gevoerde stof, met een hoepel of zonder, welke hakken erbij? Zangeres Emma Koning (22) uit De Goorn heeft nogal wat keuzes te maken. Want welke jurk doet ze aan om de show te stelen tijdens de finale van het Regio Songfestival in de Stadsschouwburg in Utrecht deze zaterdag?

Blauw, rood of zwart, alle keuzes liggen voor Emma nog open. En dat maakt het er niet per sé makkelijker op. "Het moet wel een beetje bij mijn nummer passen. En ik zit achter de piano, dus daar moet ik ook rekening mee houden."

Vorige week weet ze al de harten van heel veel Noord-Holland te stelen. En wint ze de provinciale voorronde in een bomvol theater in Haarlem. Voor het Regio Songfestival schreef Emma een Nederlandstalig nummer: 'Mag het Licht nog één keer aan'. Een persoonlijk nummer over haar aangeboren stemafwijking.

Tijdens de finale strijden de finalisten van de dertien provincies tegen elkaar. Een ode aan de Nederlandse rijkdom aan (streek)talen en dialecten. Of Emma de klanken van de West-Friese streektaal meebrengt? "Ik zing in het gewoon Nederlands. En om eerlijk te zijn, denk ik niet dat je aan mij echt hoort dat ik hier vandaan kom", zegt ze lachend.

Van hot naar her

Deze week zit haar agenda tjokvol met interviews en andere afspraken. En dus racet ze uit haar werk om op het laatste - en enige vrije uurtje- nog een jurk uit te zoeken. Gelukkig is steun en toeverlaat - moeder Sandra - ook naar kledingverhuurder Partycom in Zwaag toegekomen. "Het is hartstikke druk maar ook wel heel leuk. Haar nagels laten doen, jurk uitzoeken, naar de kapper en nog ergens repeteren. Voor we het weten is het zaterdag."

In de winkel wordt Emma onthaald door Manon, die al het nodige voorwerk heeft gedaan en wat potentiële galajurken klaar heeft hangen. Tijd om te passen dus. Eerst een rode jurk. Emma: "Deze is wel heel gaaf! Die mag bij de kanshebbers." Al snel komt ze tot de conclusie dat een meer gevoerde jurk de voorkeur heeft. Daar is haar moeder het al snel mee eens. "Echt zo'n prinsessenjurk, dat vind ik bij haar passen."

Keuzestress?

Maar makkelijk blijkt het niet. De één net te lang, de ander net te krap om de borst. "Ik moet tenslotte wel goed adem kunnen halen", lacht Emma. Na minstens vijftien jurken aangehad te hebben, zijn er nog twee in de race. De beslissing valt snel. Emma: "Het wordt de paarse, die vind ik het echt het meest spectaculair voor op het podium."

Een opluchting, dat is geregeld. Want er moet nog een hoop gebeuren. "Ik ben nog druk aan het voorbereiden, heb er enorm veel zin in. Zeker met deze jurk, ben ik er helemaal klaar voor."