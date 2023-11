Meerdere Hoornse middelbare scholen vandaag dicht vanwege storm Ciarán

De scholengemeenschap Tabor College, waar de drie scholen onder vallen, meldt dat leerlingen en medewerkers thuiswerken.

Ouders zijn rond 7.30 uur op de hoogte gebracht. Volgens de onderwijsgroep zijn docenten online beschikbaar voor vragen. Het gaat in totaal om 3.600 leerlingen die thuis blijven vandaag. Vrijdag vinden de lessen weer op school plaats.

Andere scholen wel open

Andere middelbare scholen in West-Friesland zijn wel open. "We houden het weer in de gaten en staan ook in contact met andere schoolbesturen. De meeste zijn wel open, sommige wijken af", vertelt Kees van Bergeijk van het Martinus College tegen NH. Bibi Smit, woordvoerder bij Atlas College, vult aan: "We overleggen constant. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat het openbaar vervoer stil komt te liggen en dan hebben veel leerlingen een probleem om thuis te komen. Dat willen we voorkomen.”

In Enkhuizen hebben de scholieren ook gewoon les. "De directie is er nu over aan het vergaderen. Maar houd vooral onze website in de gaten", vertelt de receptioniste van het RSG College.