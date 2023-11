Harde windstoten: herfststorm Ciarán zorgt vanaf 14 uur voor code oranje

De storm begint vanmorgen al en raast dan met windkracht zeven à acht de IJmond binnen. In de middag zouden aan de westkust windstoten tot 110 kilometer per uur worden verwacht.

Dat storm Ciarán eraan kwam, dat wisten we al . Maar nu blijkt de herfststorm net wat heftiger dan gedacht: het KNMI heeft dan ook in plaats van de verwachte code geel, code oranje afgegeven voor onder andere onze provincie en de Waddeneilanden. Code oranje geldt volgens de veiligheidsregio vanaf 14.00 uur.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Bij code oranje wordt aangeraden bij acuut gevaar tijdens stormschade 112 te bellen, is er geen spoed dan voldoet het algemene nummer van de brandweer.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.