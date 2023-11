Noord-Holland heeft veel Tweede Kamerkandidaten, maar vooral uit Amsterdam

Vergeleken met andere provincies heeft Noord-Holland bovengemiddeld veel kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Dat blijkt uit een analyse van de gezamenlijke regionale omroepen en de NOS. Al moet daar wel bij gezegd worden dat niet alle regio's uit onze provincie even goed zijn vertegenwoordigd.

Voor de analyse is de top 20 van de kandidatenlijsten onder de loep genomen van partijen die al vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer of volgens peilingen kans maken op zetels. Gezien het aantal inwoners zou 16,6 procent van de kandidaten uit Noord-Holland moeten komen, maar scoort onze provincie met 17,8 procent iets hoger.

Alleen Zuid-Holland scoort nog iets hoger, al komt dat omdat veel politici ook wonen in (de omgeving van) Den Haag. Aan de andere kant staan Gelderland en Noord-Brabant, die juist het meest ondervertegenwoordigd zijn.

Veel Amsterdammers, geen West-Fries

Het grote aantal kandidaten bij de top 20 van de kieslijsten in onze provincie is overigens vooral te danken aan Amsterdam. Van de 63 kandidaten komen er maar liefst 37 uit Amsterdam. Hilversum volgt met vier kandidaten, gevolgd door Zaandam met drie.

Maar wie meer naar het noorden van onze provincie kijkt, zie daar grote witte vlekken. Den Helder heeft Harmen Krul (CDA) en Alkmaar heeft Kivilcim Pinar (Partij voor de Dieren). Maar bij de eerste twintig van de kandidatenlijsten komt bijvoorbeeld geen enkele West-Fries voor.

Forum voor Democratie

De meeste Noord-Hollanders zien we terug bij Forum voor Democratie. Tien van de twintig kandidaten komen uit onze provincie, onder wie lijsttrekker Thierry Baudet. Daarna komt GroenLinks-PvdA met zeven. BVNL, DENK en D66 hebben er vijf.

Er komen drie lijsttrekkers (VVD, Forum voor Democratie en BVNL) uit onze provincie. En op basis van de laatste zetelpeilingen zouden (onder voorbehoud van voorkeurstemmen) er zeker tussen de 22 en 27 Noord-Hollanders (bron: Peilingwijzer) na 22 november plaatsnemen in de Tweede Kamer.



Bekijk hieronder welke kandidaten uit welke gemeenten komen. Zoom in op de kaart om beter zicht te krijgen op de spreiding over Noord-Holland.