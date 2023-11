Soepactie om meer pleegouders te werven voor 120 kinderen op wachtlijst in provincie

"Iedere potentiële aanmelding die we vandaag binnenkrijgen, is een winst voor de toekomst", stelt wethouder Lars Carree van Zandvoort. De bestuurder steekt graag zijn handen uit de mouwen in de foodtruck op het Stationsplein in Haarlem. Voor de mensen die op de geur en de muziek afkomen, schept hij de kommen vol.

Zijn oproep om je aan te melden als pleeggezin wordt onderstreept door twee vrouwen, die samen met twee meisjes een kop soep naar binnen lepelen. De ene vrouw is hun moeder, de ander hun pleegmoeder. Negen maanden lang woonden de twee meisjes bij Ilse, zodat hun moeder kon dealen met haar verslaving.

De meisjes wonen nu weer thuis bij Judith, maar Ilse heeft nog steeds contact met het gezin. “Ik neem ze nog wel eens mee naar Artis”, vertelt ze.

Kijk hieronder naar de soepactie van de jeugdhulporganisaties in Noord-Holland aan het begin van de Week van de Pleegzorg.

Tekst gaat verder onder de video.