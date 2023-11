Na veertig jaar gaat juf Marjo met pensioen: "We gaan haar zo missen"

"Ze is vanmorgen thuis opgehaald door een brandweerwagen van de lokale brandweer. Toen met loeiende sirenes naar school, waar alle leerlingen, zo'n 240 in totaal. een erehaag voor haar hebben gemaakt. En familie en vrienden zijn er ook bij."

"Het is alles bij elkaar een behoorlijk dagprogramma voor haar geworden, en alles is een verrassing voor haar," vertelt Miranda Walkier, zelf al 25 jaar leraar op de school en organisator van Marjo's afscheid.

Marjo heeft de school in die veertig jaar ontzettend zien veranderen: "Toen ik hier aan de slag ging hadden we ongeveer honderd leerlingen, dat is nu meer dan verdubbeld. En waar vroeger bijna alles klassikaal was, is er veel en veel meer aandacht voor individuele leerlingen gekomen. En dan natuurlijk nog de digitalisering van het onderwijs, naar mijn mening de grootste vooruitgang."

De afgelopen maanden had Marjo al geen klas meer onder haar hoede, en gebruikte ze haar tijd om overal op school extra ondersteuning te bieden: "Ik heb docenten wegwijs gemaakt met een aantal onderwijsmethoden, ik heb kleine groepjes leerlingen extra geholpen, en de registratie van onze boeken verder op orde gebracht. Want lezen, dat vind ik echt zo belangrijk."

Sinterklaasintocht

In al die tijd heeft ze niet alleen veel meegemaakt, maar ook ontzettend veel betekend voor haar collega's. Twee van die collega's, waaronder Dymphia Zeinstra, zaten vroeger zelf bij Marjo in de klas: "Eigenlijk is ze als collega niet heel veel anders dan als leraar: duidelijk, superbehulpzaam en altijd klaar om grote klussen op te pakken."

Jarenlang was Marjo een van de drijvende krachten achter de sportdagen en de jaarlijkse sinterklaasintocht, om er maar een paar te noemen. Die intocht was ook de inspiratie voor haar onthaal, 's ochtends op de school.

Ook de huidige groep leerlingen gaat haar missen. Onder hen is groep acht-leerling Caitlin, die Marjo als juf heeft gehad: "Soms is ze wel streng, maar eigenlijk vooral altijd heel lief. Het is wel raar dat ze weggaat, want ik heb de school nog nooit zonder haar gezien. Ze is er echt altijd."