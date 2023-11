Drie geschikte locaties gevonden voor huisvesting arbeidsmigranten West-Friesland

Het aantal arbeidsmigranten in West-Friesland zal naar verwachting de komende jaren flink toenemen. Om de buitenlandse werknemers een onderdak te kunnen bieden, werden er 19 'voorkeurslocaties' in kaart gebracht. Inmiddels zijn er drie serieuze opties gekozen die verder worden onderzocht: Appelschenkbos (de zuidkant van de Hoornseweg), in de Stationsbuurt in Benningbroek en aan de Grutteweide, bij Wervershoof.