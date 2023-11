Zieke Tamara haalt met loterij geld op om levens lotgenoten 'weer dragelijk te maken'

Tamara Verheul is door haar ziekte soms te moe om op haar benen te staan, maar organiseert vanavond desondanks een loterij in Hoofddorp. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek over SLE, de chronische ontstekingsziekte waar zij zelf ook aan lijdt. "Ik hoop dat dit onderzoek mijn leven weer dragelijk kan maken."

Foto: Loterij om geld in te zamelen voor onderzoek naar SLE - Tamara Verheul

"Ik ben moe", vertelt Tamara aan NH. "Maar dit is te belangrijk." Ze staat achter een tafel met daarop negentig prijzen, waaronder appeltaart, yogamatjes en gewichtjes. Nadat de deelnemers een lot hebben gekocht, mogen ze een balletje uit de bingomolen rollen. Als het cijfer van het balletje overeenkomt met een cijfer op een prijs, mogen de deelnemers deze mee naar huis nemen. Weinig bekendheid De opbrengst van de loterij gaat naar onderzoek over systemische lupus erythematodes (SLE), een auto-immuunziekte waar – tot verdriet van Tamara – nog weinig over bekend is. "Je hebt allemaal soldaatjes in je bloed", legt de Hoofddorpse lerares uit. "Normaal gesproken vallen die de slechteriken aan, zoals virussen en bacteriën, maar nu vallen ze ook de goede soldaten aan." Tekst gaat verder onder drie foto's van Tamara, waarop goed te zien is hoe haar uiterlijk met de jaren is veranderd.

Tamara Verheul Tamara Verheul

Tamara Verheul Tamara Verheul

Tamara Verheul Tamara Verheul

Pijn, moeheid en griepverschijnselen zijn voor haar eerder regel dan uitzondering. "Ik heb alle medicijnen al geprobeerd", vertelt ze. "Ik ben met smart aan het wachten op iets nieuws: naar iets wat het dragelijk kan maken." Het Academische Medisch Centrum in Amsterdam wil een onderzoek starten naar een immuuntherapie die mogelijk de klachten van patiënten kan verminderen, maar daarvoor moet eerst geld bij elkaar gesprokkeld worden. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: De loterij bij Basic Fit Toolenburg - Tamara Verheul

Daarom startten Tamara, haar moeder Ellen Verheul en haar tante Yvonne Prevoo een online inzamelingsactie waarmee ze al tweeduizend euro ophaalde, en vanavond dus een loterij. De prijzen die worden verloot zijn afkomstig van winkels en bedrijven uit Hoofddorp, Rijsenhout en Aalsmeer. "Mijn moeder en tante hebben de stoute schoenen aangetrokken en zijn bij winkels gaan aankloppen", vertelt Tamara. "Daar werd heel positief op gereageerd." Tijdens de loterij is vanmorgen al tweeduizend euro opgehaald. Ook vanavond tussen 19.00 en 21.30 uur is het mogelijk om mee te doen. "We hadden niet bedacht dat het zo groot zou worden", zegt Tamara.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies