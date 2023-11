Lang verwacht: startteken voor bouw van nieuw Hilversum buurthuis is gegeven

Verschillende bewoners hadden het niet meer verwacht, maar vandaag is dan echt de eerste stap gezet naar het nieuwe Hilversumse buurthuis De Lelie. Vandaag zijn er hekken om het terrein gezet van het voormalige wijkcentrum. Dat is het startteken dat de bouw van het buurtcentrum daadwerkelijk gaat beginnen.

In de Bloemenbuurt had menigeen de hoop op een nieuw buurthuis wel opgegeven. Meer dan zes jaar geleden maakte een verwoestende brand het geliefde wijkcentrum in één klap onbruikbaar.

Een gehoopte, snelle terugkeer bleef uit. Een ellenlang en vooral bureaucratisch proces volgde. Ondertussen vonden organisaties en clubjes tijdelijke onderdak in De Kleine Lelie aan de Hilvertsweg of in woonzorglocatie De Egelantier.

Nieuw idee

Wat al wel snel kwam, was het idee om meerdere organisaties in een nieuw te bouwen pand onder te brengen. De naastgelegen Paulusschool was eigenlijk ook aan een nieuw gebouw toe en Bink Kinderopvang had ook al snel interesse.

In een later stadium zijn daar onder meer nog een locatie van Jeugd en Gezin, een jongerencentrum en een plek voor welzijnsorganisatie Versa Welzijn aan toegevoegd. Deze extra wensen zorgden ook voor oponthoud, want het pand is bijna twee keer zo groot als in het originele idee: van 1.700 vierkante meter naar iets meer dan 3.000 vierkante meter.

Elk jaar een miljoen erbij

En inmiddels hangt er een enorm prijskaartje aan dit nieuwe Hilversumse project. Waar de gemeente een aantal jaar terug nog dacht dat het voor net iets onder de 5 miljoen euro kon, is die prijs ruim verdubbeld. Ieder jaar kwam er een miljoen bij, was de opmerking die afgelopen september in de raadszaal te horen was toen de politiek akkoord ging met het plan voor de Nieuwe Lelie. Meer dan 11,8 miljoen euro mag en gaat het niet worden. Dat is de harde belofte die wethouder Karin van Hunnik heeft gedaan aan een bezorgde gemeenteraad.

De sloop van de oude Lelie en het schoolgebouw staat op het punt te beginnen. Over iets meer dan een jaar moet het nieuwe gebouw er staan, kunnen alle organisaties hun intrek nemen en moet het terrein, ingeklemd tussen de Lelie- en de Irisstraat, weer een bruisende plek zijn voor en van de buurt.