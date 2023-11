Uithoornse scholieren krijgen les over nieuwe tram: "Niet over het hek klimmen"

Een tram die door de gemeente sjeest: voor Uithoornse basisschoolleerlingen wordt de nieuwe Uithoornlijn best even wennen. Daarom bereiden aannemer Dura Vermeer en projectteam Uithoornlijn de kinderen deze week met veiligheidslessen voor op de zomer van 2024. Dan gaat de nieuwe tram rijden.

De scholieren krijgen eerst praktijklessen in de klas. Voor de groepen 3 t/m 5 bestaan die uit een video en een quiz. De groepen 6 t/m 8 doorlopen zelfstandig een digitale lesmodule. Maar de oudere scholieren mogen hun vers opgedane kennis ook gelijk in de praktijk brengen. Als een van de eersten nemen ze een kijkje bij de nieuwe tramlijn.

Hesjes en bouwhelmen

Vandaag is groep 7 van basisschool de Kwikstaart aan de beurt. De ruim twintig leerlingen nemen onder begeleiding van de aannemer een kijkje op halte Aan de Zoom. Omdat die halte nu nog een bouwplaats is, zijn ze uitgedost met oranje hesjes en bouwhelmen.

"We proberen ze mee te nemen in de veiligheid, en waar ze op moeten letten als er een tram langskomt", vertelt omgevingsmanager Marije Mooij van projectteam Uithoornlijn voor de camera van NH. "Dat is belangrijk omdat in Uithoorn tot nu toe geen tram reed. Dus kinderen zijn - anders dan in Amsterdam - niet gewend hoe ze met een tram moeten omgaan."

Geknipper en geklingel

De tram laat zich vandaag niet zien, maar de aannemer laat de veiligheidssignalen natuurlijk wel even knipperen en klingelen. "Ik heb nu wel geleerd dat je voor alles moet wachten, en dat als er een tram komt, je niet zomaar kan doorlopen", vertelt de 10-jarige Olivia.