Partij voor de Dieren wil af van Nationale Tulpendag op Museumplein

De pluktuin op het Museumplein trok vorig jaar veel publiek. Zo'n 200.000 tulpen konden gratis worden geplukt tijdens de Nationale Tulpendag. In eerdere edities stond de tulpentuin op de Dam.

Schriftelijke vragen

In schriftelijke vragen aan het college licht fractievoorzitter Anke Bakker haar voorstel toe. "Van het totaal aantal aan pesticiden dat voor alle landbouwgewassen wordt gebruikt gaat 8 procent naar tulpenvelden. De tulpenteelt is daarmee volgens de meest recente cijfers van het CBS over 2020 een van de grootverbruikers van bestrijdingsmiddelen."

Bakker vraagt het college onder meer of het te verdedigen is om een vervuilende industrie een podium te bieden, terwijl Amsterdam staat voor een groene en gezonde stad. Ook wil ze weten hoe wenselijk het is om ruim 5 miljoen euro uit te geven aan de Nationale Tulpendag en betwijfelt ze of het evenement bijdraagt aan de 'betere reputatie' die het stadsbestuur nastreeft. Als het aan de PvdD ligt wordt de aankomende editie op 20 januari 2024 afgelast.