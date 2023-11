100 jaar en nog steeds fit: Bets verslaat iedereen bij een potje koersbal

Er zijn niet veel mensen die honderd jaar mogen worden, en al helemaal niet zo fit als Bets Vlaming-Praat uit Schagen. Nog elke week is ze in de sporthal te vinden voor een potje koersbal en weet ze de ene na de andere tegenstander te verslaan.

En die techniek heeft de 100-jarige Bets nog steeds aardig onder de knie. "Ik gooi aldoor nog wel vrij goed, laat ik het zo zeggen", vertelt ze bescheiden. In onderstaande video is dan ook te zien hoe Bets haar tegenstanders maar weer eens weet te verslaan.

Zelfs niet na een vervelende val vorige week waardoor ze last van haar rug heeft. Ze komt alsnog naar de Groeneweghal voor een potje koersbal. "Ze geven me allemaal een armpje en zijn erg behulpzaam", vertelt ze.

Bets Vlaming-Praat is vorige week honderd jaar geworden, maar die leeftijd zou je haar bij lange na niet geven. Ze woont nog zelfstandig, kookt nog elke dag voor zichzelf en speelt al jarenlang elke dinsdagochtend een potje koersbal met vrienden en vriendinnen van de koersbalclub. Voor de meeste mensen is het misschien ondenkbaar om op zo'n leeftijd nog zo fit te zijn, maar Bets blijft nog graag in beweging.

Al sinds klein af aan is stilzitten niks voor Bets. Ze groeide als boerendochter op met zeven zussen en één broertje, die het nakomertje van de familie was en 20 jaar jonger is dan Bets. Omdat Bets de een na oudste is, moest ze al op vroege leeftijd meehelpen in de koeienstal. "Ik zat met zeven jaar oud al onder de koeien, dat kan je je nu ook niet meer voorstellen. Het was vroeger goed aanpakken", vertelt de 100-jarige Bets.

Hard werken dus, maar daarnaast houdt Bets ook van sport en gezelligheid. Naast het werk op de boerderij waar ze later met haar man woonde, heeft ze ook altijd al een druk sociaal leven gehad. Korfbal, handbal en het zangkoor waren hobby's van Bets en later werd daar ook nog koersbal aan toegevoegd.

De boerderij werd jaren later ingeruild voor een appartement in Schagen, waar Bets nu alleen woont. Haar man overleed 16 jaar geleden. Dankzij haar vrienden en vriendinnen op de koersbalclub leeft ze alsnog geen eenzaam bestaan.

Nieuwe leden

Toch ziet Bets in al die jaren veel mensen verdwijnen. En ook Corrie de Haas, de voorzitter van de club, ziet de ledenlijst steeds kleiner worden. "Toen ik er zelf op kwam, dat was begin 2011, speelden we met vijf matten. Op iedere mat zaten zo'n 10 mensen. Nu spelen we nog met één mat", legt Corrie uit.