Goois Natuurreservaat wordt strenger voor bromfietsers op fietspaden: vaker boetes

Brom- en snorfietsers zijn niet toegestaan op de recreatieve fietspaden door de Gooise natuur, maar er wordt toch te vaak op gereden. Boswachters die brom- en snorfietsers betrappen geven nu vaak een waarschuwing, maar het Goois Natuurreservaat merkt dat dat niet genoeg werkt.

De komende tijd worden er daarom gerichte 'prikacties' gehouden, waarbij strenger wordt gecontroleerd. Brom- en snorfietsers die het verbod dan negeren en betrapt worden, kunnen rekenen op een stevige boete van zo'n honderd euro.

Strenger optreden hard nodig

Volgens het Goois Natuurreservaat is het hard nodig om strenger op te treden. De fietspaden door de natuurgebieden zijn erg druk. Zeker tijdens de spits en na schooltijd. Dan komt alles samen op hetzelfde pad: wandelaars, mensen die de hond uitlaten, forenzen en schoolgaande jeugd.

"Het is nu al enorm uitkijken op onze paden tijdens de spits. We hebben het over recreatieve paden. Brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor, maar ook de snelle fietsen als speed pedelec horen niet thuis op de recreatieve paden in de natuur", zegt boswachter Daan Eijben.