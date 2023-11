Pittig debat op Haarlemse Mendelcollege: ''Hoe durft u te zeggen dat u niet racistisch bent?''

Elf jaar al organiseert de middelbare school in Haarlem-Noord aan de vooravond van de stembusgang een discussieochtend tussen landelijke politici en leerlingen, maar nooit eerder was de bijeenkomst zó 'levendig.' Althans, volgens juryleden Moon Wennink en Sien Beemsterboer (beiden 6 vwo).

Podt de beste

Zij waardeerden de politica als beste van de zes omdat Podt 'niet overal tégen was en oplossingen aan problemen koppelde.' Dat was inderdaad knap in de soms rumoerige, met ongeveer driehonderd scholieren gevulde aula van het Mendelcollege. Van hen mag overigens slechts een enkeling stemmen op 22 november. Sien Beemsterboer is er één van. Zij wordt morgen achttien. ''Voor wie ik strak kies? Ik zweef nog tussen Volt en GroenLinks/PvdA.''

Pim Fortuyn

Het Mendelcollege heeft politici als Pim Fortuyn, Fred Teeven, Rita Verdonk en Renske Leijten voortgebracht. Of de huidige leerlingen in hun voetsporen gaan treden, zal pas over een paar jaar blijken. Feit was in elk geval dat ze zich betrokken voelden met de problemen in het land en daar een mening over hadden.

Sprankelend

Dat het debat meer sprankelde dan in voorgaande edities, was logisch gezien de actualiteit. Er is nogal wat te vinden en te kiezen tijdens de woon- , klimaat- en asielcrisis. En dan is er ook nog de oorlog tussen Israël en Hamas. Het dramatische geweld daar was officieel geen onderwerp van de discussiebijeenkomst, maar zette wel de toon tijdens de vierde en afsluitende ronde. Daarin ging Annabel Nanninga (achter lijsttrekker Joost Eerdmans nummer twee voor 'JA21') op haar stokpaardje zitten met betrekking tot het asielbeleid.