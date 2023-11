119 kinderen in Noord-Holland wachten op pleeggezin

119 kinderen in onze provincie staan op de wachtlijst voor een pleeggezin. Al jaren is er een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl de vraag nog altijd groter is dan het aanbod. Tijdens de Week van de Pleegzorg van 1 t/m 8 november vragen Pleegzorg Nederland en organisaties in Noord-Holland aandacht voor het tekort. In de hoop dat meer gezinnen zich aanmelden.

Door het tekort aan pleeggezinnen moeten kinderen lang wachten op een goede match. Voor een ideale match zijn gemiddeld genomen vier pleeggezinnen per kind nodig. Daardoor is er behoefte aan 476 nieuwe pleeggezinnen in Noord-Holland. Er is zowel behoefte aan gezinnen die de pleegzorg in voltijd of deeltijd willen doen, of de crisisopvang.

Dat de urgentie hoog is, merkt Parlan - een specialistische jeugdhulporganisatie en Jeugd GGZ-aanbieder in Alkmaar, die ook pleegouders werft, screent, matcht en begeleidt voor kinderen die niet, of niet altijd thuis kunnen zijn.

De regio Noord-Holland Noord (bestaande uit de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en de regio Alkmaar) heeft op dit moment ruim zeshonderd pleeggezinnen: zowel tijdelijke crisisplaatsingen tot deeltijdopvang, zoals bijvoorbeeld: twee weekenden per maand of drie doordeweekse dagen en voltijd pleegzorg. 48 kinderen en jongeren, vooral boven de 12 jaar, staan nog op de wachtlijst voor een tweede huis.

Misverstanden

Een groot misverstand over pleegkinderen is dat ze altijd gedragsproblemen hebben of 'moeilijk' zijn, vertelt Fäten Brandt-Othman, communicatieadviseur bij Parlan. "Of dat pleegzorg altijd leidt tot een permanente plaatsing."