Nog zeker dertig Gooise kinderen zoeken naar pleegouders

Zeker dertig Gooise kinderen zoeken naar pleegouders. Een lastige zoektocht, want het aantal pleegouders daalt al jaren. Daarom was er gisteren een manifestatie op de Hilversumse Kerkbrink om aandacht te geven aan het probleem.

Maar natuurlijk gaat de aandacht ook uit naar de pleegkinderen zelf. In 't Gooi zijn er momenteel zo'n 30 kinderen die in de wacht staan voor een veilig, nieuw thuis. Deze ‘wachtstand’ heeft voor jonge kinderen wel een impact, want zij kunnen eigenlijk niet door met hun leven.

Het is niet altijd meteen noodzakelijk om fulltime pleegouder te worden. In vakanties en weekenden zou dit ook al de druk van de ketel kunnen halen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die aanwezig was bij de manifestatie, vindt in elk geval dat er 'beter gezorgd moet worden voor pleegouders'.

Drempels en regels

Er liggen best wat drempels en je krijgt te maken met veel regelgeving, en dus vindt de staatsecretaris ook dat het wenselijk is dat er een centraal aanspreekpunt voor pleegouders komt.

Presentator Gijs Staverman, die de Week van de Pleegzorg opende, bevestigt dat je best behoorlijk getest wordt als je hebt aangegeven pleegouder te willen worden. Zelf is hij pleegvader van twee kinderen. De uiteindelijke beloning is wel groot. Staverman ziet het kroost niet meer als ‘pleegkinderen’ maar gewoon als zijn eigen kinderen.

Op de Kerkbrink waren tijdens de opening een zestal organisaties aanwezig die zich allemaal op de een of andere manier richten op het vinden van een veilig en nieuw thuis voor kinderen die een pleeggezin nodig hebben.

Veiligheid en structuur

Vaak is de thuissituatie van kinderen die pleegzorg nodig hebben niet de veilige omgeving waarin ze zouden moeten opgroeien. Maar soms zijn zij ook tijdelijk ergens ondergebracht, op een plek waar ze niet kunnen blijven, waardoor de structuur in hun jonge leventjes ontbreekt.

Ouders die de wens hebben om pleegkinderen op te nemen in hun gezin kunnen deze hele week allerlei activiteiten en webinars volgen. Ook wordt er een grote hoeveelheid trainingen aangeboden aan toekomstige pleegouders.

En er zijn ‘ontmoetingen’: avonden waar je kunt kennismaken met pleeggezinnen en – ouders maar ook met de kinderen zelf. Zo kunnen toekomstige ouders er achter komen of zij in staat zijn een pleegkind een veilig en warm thuis te bieden.