Gekapte dennen Bergen van goede kwaliteit en krijgen volgend leven in de houtbouw

De ruim 16 hectare naaldbos langs het Lange Vlak, bij de Verspyckweg ten noorden van Bergen aan Zee, moet verdwijnen om de duinen daar weer aan het stuiven te krijgen. Door die bomen weg te halen ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied.

Volgens PWN gaat het niet goed met meer dan zestig hectare duinnatuur bij het kustdorp. "Dat komt door te veel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel." De werkzaamheden vloeien voort uit het beheerplan Natura 2000, in opdracht van de provincie.

Vooruitlopend op de grootschalige kap, zijn eind augustus 27 dennen omgezaagd. Deze 'proefkap' is bedoeld om de kwaliteit van het hout te bepalen. "Het is zonde als het hout in de biocentrale belandt", vertelde Niels Hogeweg van duinbeheerder PWN eerder.

Huizen, heipalen en spaanplaat

"Vroeger ging het hout naar de mijnbouw toe, daar is dit bos ooit ook voor geplant. Nu gaat er heel veel hout in de oven en dat is natuurlijk helemaal niet duurzaam. Het zou fantastisch zijn als de gekapte bomen gebruikt kunnen worden voor woningbouw in de omgeving."

En die wens is uitgekomen. "Van het dennenhout worden in elk geval twee huizen gebouwd in de regio Bergen", laat Gert Jan Vreken van PWN aan NH weten. "Ook gaat een deel gebruikt worden als heipalen en een deel wordt verwerkt tot OSB, geperst spaanplaat, en wordt daarmee ook duurzaam toegepast in de bouw."

De kap van het bos staat gepland voor later deze maand. Eerdere bezwaren tegen (de gevolgen van) het omhakken van de dennen zijn door de rechter ongegrond verklaard.