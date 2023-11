Zeven medewerkers Schiphol opgepakt voor drugssmokkel naar Azië

Sommigen zouden de verdovende middelen naar het vliegveld hebben vervoerd, anderen zouden hebben geholpen bij het plaatsen van de drugs in het laadruim van de vliegtuigen.

De verdachten werkten als koeriers en afhandelaren op de luchthaven. Schiphol-koeriers zorgen dat dringende bezorgingen vervoerd worden per vliegtuig, terwijl afhandelaren op Schiphol verantwoordelijk zijn voor het verwerken van vracht op de luchthaven.

Tientallen kilo's

In juni waren in Azië vier ladingen van elk enkele tientallen kilo's harddrugs onderschept. Het ging hierbij om cocaïne, xtc en ketamine. Deze drugs zaten in dozen in het laadruim van de vliegtuigen. Al deze vliegtuigen waren afkomstig uit Schiphol. "Toen zijn we een onderzoek gestart", vertelt de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan NH.

In oktober werd er op Schiphol een lading onderschept. "Uiteindelijk zijn we bij zeven verdachten aangekomen." De laatste verdachte is gisteren opgepakt, de rest al eerder. "We kijken of er nog meer mensen betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers."