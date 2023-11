De Peiling: de kerstballen mogen van zolder, het kerstseizoen begint vandaag!

De koningin van het kerstfeest, Mariah Carey, plaatste vandaag traditiegetrouw een video met een aftelklok. Dit keer was ze bevroren in een ijsblok, waar ze precies om middernacht uit ontdooide. Dat ging natuurlijk gepaard met een aantal hoge noten die we van de zangeres gewend zijn. De video werd door veel kerstfanaten gedeeld, zij zien dit als startschot van het kerstseizoen.

Sinterklaas

Maar is 1 november niet een beetje vroeg om al aan kerst te beginnen? Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar toch hangen veel winkelcentra al vol met kerstversiering. Sommigen zijn dan ook niet te spreken over de video van Carey: "Mijn god, gaan we nu alweer over kerst beginnen? Voor mij mag het nog wel even duren", reageert iemand onder haar video.

Vind jij het juist heerlijk om nu al in de kerstsfeer te duiken? Of is het echt nog te vroeg? Laat het ons weten!