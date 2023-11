Nu al maatregelen voor Ciarán, ANWB: 'werk thuis'

Een thuiswerkadvies en waarschuwingen vanuit de veiligheidsregio: storm Ciarán kan morgen voor flinke problemen gaan zorgen in Noord-Holland. Boven land en op zee worden er windstoten tot honderd kilometer per uur verwacht. In Frankrijk en Spanje is al code rood afgekondigd, moeten we ons grote zorgen maken in Noord-Holland?

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland plaatste op X (voorheen Twitter) ook een aantal tips om schade door Ciarán te voorkomen: zorg dat ramen en deuren dicht zijn, haal tuinmeubels of andere objecten naar binnen of zet ze goed vast en parkeer je auto niet bij een schutting of boom. Welke maatregelen worden er in Noord-Holland genomen?

De windstoten kunnen morgen oplopen tot negentig kilometer per uur, vlak aan zee is er kans op windstoten tot honderd kilometer per uur. Daarom raadt de ANWB aan om op donderdag thuis te werken. De verkeersdienst verwacht langere files door de harde wind en regen. Ook bestaat de mogelijkheid dat bomen omwaaien, die vervolgens op wegen of op het spoor terechtkomen. "Veel bomen staan nog in het blad en vangen daardoor meer wind", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen ANP.

@KNMI heeft voor morgen #codegeel afgekondigd. Mogelijke zware windstoten. Breng losse spullen naar binnen of zet ze vast. Parkeer niet onder een boom. En sluit je ramen. Voor meer info over de weersituatie kijk op https://t.co/m21KiNzPRn of volg @KNMI #StormCiaran pic.twitter.com/zxT041r9q0

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat twee sluizen sluiten in strijd tegen hoog opgestuwd water. Het gaat om de Kleine Sluis in Hoorn en de keersluis in de Broekerhaven bij restaurant De Woeste Hoogte in Bovenkarspel, vertelt woordvoerder Marko Cortel. Die eerste is in beheer van de gemeente Hoorn en de tweede van het waterschap. "Dat gebeurt uit voorzorg", wil Cortel benadrukken.

Zuiderstorm

Ciarán is een Zuiderstorm, iets dat niet vaak voorkomt in Nederland. "Daardoor verwachten we aan de kust niet veel problemen, omdat die van zuid naar noord loopt", aldus Cortel. Dat is in gedeelten van West-Friesland een ander verhaal. De kust aan het Markermeer tussen Hoorn en Enkhuizen loopt van west naar oost, en juist daarom worden daar voorzorgsmaatregelen genomen.

"Door de harde wind zou het Markermeer opgestuwd kunnen worden. Daar ligt een prachtige dijk, maar daar zijn ook openingen en sluizen. Rondom de Kleine Sluis in Hoorn zijn de oevers een stuk lager, vandaar dat hij gesloten wordt", legt de woordvoerder uit.

Bij de Broekerhaven is ook een lage kade en er liggen huizen omheen. "Daarom gaat die vandaag vast dicht. Misschien is het niet nodig, maar je moet niet met die sluizen gaan lopen rommelen, terwijl het al hard waait."