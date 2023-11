West-Friese camperdief (27) ‘heeft veel last van schaamte’ en krijgt taakstraf

De 27-jarige K. P. uit Zwaag heeft van de Alkmaarse rechter een taakstraf van 160 uur, waarvan 40 voorwaardelijk, opgelegd gekregen voor het stelen van een camper in Julianadorp, in augustus vorig jaar.

"Ik heb heel veel last van schaamte", zegt hij met een zachte, trillende stem. De 27-jarige K. P uit Zwaag - slanke vent, kort baardje en een tatoeage op zijn hand - beweert spijt te hebben. Hij beseft maar al te goed wat hij de slachtoffers heeft aangedaan. "Ik besef me dat ik mensen heb gedupeerd om er zelf beter van te worden."

Hij gaf dinsdagmiddag bij de rechtbank in Alkmaar toe dat hij betrokken was bij een diefstal op een camper, in augustus vorig jaar. Hij zou de ‘koud gezette’ gestolen camper hebben opgehaald en naar ‘stash’ (een opslagplaats, red.) hebben gebracht. Een Zwitserse toerist deed er uiteindelijk aangifte van.

Een ‘stash’ in Hem

Als eerste bekijkt de recherche camerabeelden in de buurt van bungalowpark Strandslag in Julianadorp, waar de camper werd gestolen. En zo komt de politie de vermeende 'camperbende’ op het spoor. Ze gaan de dieven observeren, volgen ze met een peilbaken (een kleine gps-tracker, red.) onder de betrokken 'verkenningsauto’.

Het leidt de politie uiteindelijk naar een loods in Hem, die daarna constant in de gaten wordt gehouden. Agenten zien hoe de ene na de andere camper naar binnen wordt gereden, waarna een witte vrachtwagen een paar dagen later de gestripte auto-onderdelen komt ophalen.

Op 3 september 2022 valt de politie de loods binnen en treft een tweetal, onder wie P. en medeverdachte L. de B. uit Enkhuizen, voor een motorblok aan. Ze zijn druk bezig om een camper te strippen. "Zwijgen is goud", zou er zijn gezegd. Om hun heen liggen allemaal onderdelen van gestolen campers.